Trasporti: su marittimi Confitarma e Assarmatori trovino punto di incontro

Roma, 25 gen. - (AdnKronos) - "Stiamo lavorando ad una nuova legge sull'impiego dei marittimi italiani a bordo, quella che abbiamo oggi è superata. E mi auguro che Grimaldi e Onorato trovino un punto di mediazione per collaborare su questo tema". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, intervenendo nel corso della trasmissione Transport in onda su Telenord. "Il mio ruolo mi pone come arbitro di questi conflitti - ha detto Rixi - Io sto con l'interesse dell'Italia: le due associazioni di armatori, Confitarma e Assarmatori, devono trovare un punto comune di incontro. Stiamo lavorando ad una nuova legge sui marittimi italiani imbarcati: quella che c'è oggi non è al passo con i tempi". "Nei prossimi anni - ha ricordato il viceministro - avremo una crescita esponenziale del lavoro marittimi: dobbiamo fare in modo che buona parte di chi sarà imbarcato sia del nostro Paese. Solo Msc assumerà 35 mila persone, mi piacerebbe che una quota fosse italiana. Ma a livello internazionale parliamo di più di 100 mila persone che saranno assunte".