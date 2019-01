Trasporti: su marittimi Confitarma e Assarmatori trovino punto di incontro (2)

(AdnKronos) - "E' chiaro che ci può essere una fonte di occupazione importante, dobbiamo mantenere il know how italiano che si perde quando non hai più persone italiane imbarcate. Dall'altra parte - ricorda il viceministro - dobbiamo rivedere anche le caratteristiche sulla bandiera italiana, sia sulla flotta mercantile sia sulla nautica da diporto: abbiamo criteri sulla concessione della bandiera che sono superati. Tutti temi che dobbiamo affrontare con entrambe le associazioni". "Sulla continuità territoriale con le isole si può discutere di applicare il modello spagnolo o altri tipi di modelli, ma dobbiamo guardare perché quei contratti erano stati stipulati - ha aggiunto Rixi - C'era un problema con Tirrenia che stava fallendo, e dietro quella operazione che ha salvaguardato buona parte dell'occupazione marittima italiana sono nate anche situazioni che non possono essere prolungate all'infinito". "Mi auguro - ha concluso Rixi - che questo scontro fra Onorato e Grimaldi, che ha creato problemi anche al porto di Livorno e che simbolicamente è sfociato con la collisione fra due navi a Olbia, si possa risolvere rafforzando l'intero sistema armatoriale del Paese"