Tre successi siciliani nel karting oltre stretto

Weekend esaltante per i colori della Trinacria, grazie ad alcuni kartisti a segno in due trofei nazionali di pregiato livello agonistico. Sul circuito bresciano di Franciacorta l’agrigentino Alex Maragliano e il messinese Sebastiano De Matteo si sono imposti, entrambi su Birel, rispettivamente in Kz 2 e in Kzn Over.

Il 16enne di Raffadali, dopo aver avuto dei problemi tecnici in qualifica, ha disputato la prefinale in rodaggio con un propulsore ancora legato, mantenendo comunque la terza piazza dello start. In finale, dopo l’efficace intervento del Team Renda che lo assiste, grazie ad una guida incisiva e due sorpassi azzeccati, ha preso il comando delle operazioni presentandosi davanti a tutti sul traguardo. Per Maragliano è il primo successo assoluto nazionale in classe regina, con un congruo numero di avversari di livello, fra cui il compagno di scuderia Alessandro Bruran, recente vincitore del prestigioso Trofeo delle Industrie.

Ottime prestazioni anche quelle dell’esperto Sebastiano De Matteo, per l’occasione affiancato dal Team Coccolicchio, nella categoria riservata ai piloti Over della Kzn. Anche lui ha avuto qualche problema in qualifica per una scelta dei rapporti al cambio non performante, ma si è riscattato subito vincendo la pre-finale e poi confermando il successo in finale.

Buone notizie arrivano anche dalla provincia di Macerata: sulla pista di Corridonia il palermitano di Castelbuono Vincenzo Campo, nonostante una partenza dalle retrovie ha primeggiato nella “ Cup of the Champions 100 cc”. Campo infatti , assistito come sempre con perizia dal Team Maccaferri, per un contatto di gara subito in pre-finale ha dovuto recuperare parecchie posizioni agguantando la nona piazza assoluta che gli è valsa il meritato successo di categoria.