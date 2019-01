Trenord: Toninelli, concretizzato sforzo per alleviare disagi pendolari lombardi

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo concretizzato un altro sforzo per alleviare i disagi sopportati dai pendolari lombardi in questi anni". Così in un post su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli dopo che oggi Trenitalia ha consegnato ultimo dei 14 convogli a Trenord. "Un treno pendolare ad alta capacità che, insieme agli altri previsti dall'accordo del 31 agosto 2018 tra Fs Italiane e Trenord ? da me caldeggiato - andrà a svecchiare e rinforzare la flotta regionale lombarda. Questo vuol dire, per i pendolari e non solo, treni in più e più performanti, a garanzia di viaggi più puntuali e più degni di un Paese civile", sottolinea Toninelli.