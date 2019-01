Trenord: Toninelli, concretizzato sforzo per alleviare disagi pendolari lombardi (2)

(AdnKronos) - Da quando sono diventato ministro delle Infrastrutture, aggiunge Toninelli, "mi sono occupato da subito di potenziare e migliorare lo stato, disastroso, delle ferrovie lombarde. È quello che stiamo facendo con i nuovi vertici di Fs. In soli due mesi, da ottobre a dicembre 2018, sono stati consegnati da Trenitalia a Trenord 14 treni tra i più affidabili e a massima capacità di trasporto". A questi, rileva, "se ne aggiungeranno altri fino ad arrivare a 49 convogli in più entro l'inizio del 2020. Siamo consapevoli che i problemi delle ferrovie lombarde non sono solo da imputare ai treni, ma anche all'infrastruttura. E' dunque un'ottima notizia che Rfi abbia annunciato che entro poche settimane presenterà un piano di investimenti per la rete ferroviaria della Lombardia. Significa un impegno economico e tecnologico per migliorare la rete e i servizi offerti a chi si sposta in treno attraversando la regione".