Treviso: Anci Veneto, solidarietà al sindaco Mario Conte

Treviso, 24 giu. (AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, ed il direttore, Carlo Rapicavoli, a nome dell'associazione, esprimono la loro solidarietà e vicinanza al sindaco del Comune di Treviso, Mario Conte per le minacce ricevute. ?Da sindaco e da presidente di Anci Veneto ? spiega Pavanello - condanno con fermezza un gesto che si commenta da solo. Si tratta di un episodio vergognoso e vile che nulla ha a che fare con i valori della nostra comunità. Questi gesti lasciano senza parole per la violenza e l'entità delle minacce e rischiano di inquinare il clima di confronto e di dialogo, da sempre, presente nei nostri territori e che noi sindaci rappresentiamo. Per questo serve una condanna ferma e condivisa senza se e senza?. ?Al sindaco Mario Conte va la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ? conclude Pavanello ? e mi auguro che siano individuati presto i responsabili di un gesto ignobile ed inqualificabile?.