Treviso: Gdf scopre serra per la coltivazione di marijuana (2)

(AdnKronos) - Una veloce analisi ha permesso ai Finanzieri di riconoscere uno stabile ove il giovane si era recato nei giorni precedenti, formalmente riconducibile ad una seconda persona, alla quale era intestata l'utenza elettrica. Dalle bollette dell'energia dell'ultimo anno si notava un anomalo incremento dei consumi per varie centinaia di euro. Nella cantina, i due soggetti avevano installato ventilatori, lampade al neon e led, apparecchiature per il controllo della temperatura e dell'umidità dell'aria ed altre attrezzature per la coltivazione della marijuana, trasformandola in una ?serra indoor?. Il locale è stato sottoposto a sequestro dalla Guardia di Finanza, unitamente ad un bilancino di precisione e ad altri strumenti impiegati per l'illecita attività (rilevatore PH digitale, pinze da taglio, grinder per tritare lo stupefacente, essiccatore) conservati nell'appartamento. I due italiani sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.