Trivelle: Collina, ‘Lega-M5S divisi e intanto Italia rischia multe da mln euro’

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Lega e 5 Stelle litigano mentre su un tema delicato e importante occorrerebbe avere una visione e una prospettiva". Lo dichiara il senatore Pd, Stefano Collina, all'Adnkronos in merito alle tensioni nella maggioranza sulla questione trivelle. "Lega e 5 stelle affrontano un tema così cruciale con un emendamento inserito in un decreto (quello Semplificazioni, ndr) che tra l'altro ci espone a contenziosi di carattere internazionale". "C'è il rischio che siano necessari centinaia di milioni di euro per far fronte a potenziali richieste di risarcimento. La questione viene affrontata nel modo sbagliato. Nessuno discute che si tratti di un tema delicato ma c'è modo e modo. E questo -conclude Collina- è il modo sbagliato".