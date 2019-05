Trump tra golf e sumo

Tokyo, 26 mag. (AdnKronos) - Golf e colloqui sul commercio. La visita in Giappone consente a di abbinare diplomazia e putt. Il presidente degli Stati Uniti, su Twitter, documenta la mattinata trascorsa sul green con il premier nipponico Shinzo Abe. "Splendida mattinata di golf con il primo ministro Shinzo Abe al Mobara Country Club in Chiba", scrive Trump. I due leader si sono dedicati anche ai rapporti tra i due paesi. "Vengono fatti grandi progressi nelle trattative commerciali con il Giappone", aggiunge Trump. "Agricoltura e bestiame pesantemente in gioco", dice ancora il presidente, annunciando ulteriori novità per luglio, "dopo le loro elezioni, in cui mi aspetto grandi numeri". Per chiudere la giornata, Trump ha assistito alla conclusione di un torneo di sumo a Tokyo e ha premiato Asanoyama, il lottatore che ha conquistato il titolo con un giorno d'anticipo rispetto alla chiusura delle competizioni. "Ho sempre voluto vedere un incontro di sumo", ha detto The Donald prima di una cena informale con Abe. Tra un evento e l'altro, Trump trova il tempo per twittare anche sui . Il presidente continua a fidarsi di e ride per gli insulti che da Pyongyang sono stati indirizzati a , che punta alla nomination democratica per le elezioni 2020. "La Corea del Nord ha effettuato lanci con armi di piccolo calibro, questo ha disturbato alcuni dei miei e altre persone, ma non me. Sono fiducioso che il presidente Kim manterrà le promesse fatte a me. E ho sorriso quando ha definito Joe Biden un individuo dal basso quoziente intellettivo e ha detto anche di peggio. Forse mi sta mandando un messaggio?", twitta Trump.