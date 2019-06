Tumori: Bellantone, ‘Italia leader in cure cancro alla tiroide’

Roma, 24 giu. (AdnKronos Salute) - "È una enorme soddisfazione aver portato per la prima volta questo congresso fuori dagli Stati Uniti e dal Canada; questo testimonia quello che nel mondo scientifico è già noto: l'Italia è leader nella cura al cancro alla tiroide". Così Rocco Bellantone, direttore del centro di chirurgia endocrina e metabolica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, dal World Congress on Thyroid Cancer 3.5, meeting internazionale che per la prima volta è approdato in Europa, a Roma, e che si è concluso sabato. "Hanno partecipato circa 800 esperti proveniente da 70 Paesi diversi - prosegue Bellantone, co-presidente del congresso - e dal quale viene lanciato un messaggio forte: questo tumore non deve essere sottovalutato e deve essere trattato in centri ad alto flusso, centri specializzati alla diagnosi e al trattamento". L'evento, presieduto da Bellantone e da Celestino Pio Lombardi, direttore dell'Unità di chirurgia endocrina della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, con la collaborazione della Harvard University e delle maggiori istituzioni statunitensi, ha visto la partecipazione di una platea di rilievo internazionale. Chirurghi, endocrinologi, patologi, radiologi e medici nucleari hanno affrontato il tema dei tumori alla tiroide in maniera trasversale, con un approccio multidisciplinare. "Ci sono grandi innovazioni nella diagnostica perché la genetica sta assumendo un ruolo importante nello studio dei noduli tiroidei - riferisce Bellantone - presumiamo che questo ci permetterà nel prossimo futuro di evitare gli interventi inutili e operare chi ne ha realmente bisogno. Sfortunatamente sono metodiche costose che sono al di fuori dei Les che il Servizio sanitario nazionale può fornire, però sono analisi ormai diffuse in tutto il mondo che hanno un'importanza fondamentale. Ci sono grandi novità - spiega - anche nel trattamento chirurgico che diventa sempre meno invasivo. Il nostro gruppo è stato il primo al mondo ad inventare questo approccio mini invasivo sulla tiroide che permette interventi di asportazione dei linfonodi con taglietti di meno di 2 centimetri. C'è un fiorire di nuove tecniche che qui sono state discusse". Le malattie della tiroide rappresentano un importante e attuale problema di sanità pubblica a livello mondiale. L'aumento delle dimensioni della tiroide, la presenza di noduli, neoplasie e alterazioni della funzionalità di questa ghiandola interessano tutte le popolazioni del globo, con un incremento di incidenza costante. L'Italia è un paese particolarmente esposto a queste patologie sia per motivi di tipo genetico, sia per ragioni 'storiche' legate a un'inadeguata assunzione di iodio. Secondo Bellantone: "C'è stata una crescita esponenziale dell'incidenza di questo tumore ma non è detto che questo dato sia legato al fatto che il tumore sia realmente in aumento, quanto piuttosto al fatto che le moderne tecniche di diagnosi, in particolare l'ecografia, permettono di diagnosticare tumori anche di 3-4 millimetri, cosa che prima non si riusciva a fare". Attraverso video sessions e oral paper sessions, e con il supporto di oltre 20 società scientifiche internazionali, al congresso mondiale di Roma sono state discusse le nuove linee guida per il trattamento del tumore della tiroide e le ultime novità in campo medico e chirurgico.