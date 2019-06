Tumori: per le pazienti in chemio turbanti colorati realizzati da detenute

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - Turbanti colorati per le donne in chemioterapia realizzati dalle detenute del carcere milanese di San Vittore. E' una storia di solidarietà tutta femminile quella del progetto 'La vita Sotto il turbante' nato dalla collaborazione tra l'associazione Go5-per mano con le donne, una onlus che si dedica alle pazienti del reparto di Ginecologia Oncologica dell'Istituto dei Tumori di Milano, e la cooperativa Alice con la sua Sartoria SanVittore. L'alleanza insolita tra due sofferenze che scelgono di aiutarsi, quella delle pazienti e delle detenute, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano e della camera penale di Milano e il progetto sarà presentato martedì prossimo a Palazzo Marino. Il primo turbante risale a circa un anno fa: la stilista di Sartoria SanVittore, Rosita Onofri, ha studiato un modello di semplice e innovativo, costruito con tessuti naturali e abbinati a stoffe colorate provenienti da India, Marocco, Mauritania e così via.