Turismo: bresciana Monte Isola candidata a ‘European Best Destination’

Milano, 11 gen. (AdnKronos) - "La forza della Regione Lombardia è nella bellezza dei suoi piccoli borghi e Monte Isola è un esempio virtuoso dell'importanza del turismo per i nostri territori". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Monte Isola all'edizione 2019 dell''European Best Destination'. L'isola del Sebino è stata inclusa nella rosa delle 20 destinazioni più interessanti da visitare quest'anno e competerà - unica rappresentante lombarda - con Roma, Firenze, Malaga, Ginevra, Budapest, Atene, Manchester, Parigi, Barcellona, Vienna, Amsterdam e Berlino. Si potrà votare on line dal 15 gennaio al 5 febbraio 2019 sul sito www.europeanbestdestinations.com/european-best-destination2019 e su www.vote.edbest.in "Oggi il turismo è cambiato - ha aggiunto Lara Magoni - e il turista è diventato un viaggiatore curioso alla ricerca di esperienze ed emozioni uniche. Ecco perché località come Monte Isola possono essere vincenti, un borgo che ha saputo mantenere intatti la sua unicità, con tradizioni, sapori enogastronomici e spirito d'accoglienza di livello internazionale. Un valore aggiunto che deriva anche dall'eredità immateriale ricevuta in seguito al successo di The Floating Piers. Per tutte queste ragioni sono convinta che la candidatura di Monte Isola possa avere successo". Un turismo che ha un ruolo centrale in Lombardia, capace di attrarre ben 40 milioni di visitatori nel 2017 e che ora punta con decisione alla valorizzazione dei piccoli borghi.