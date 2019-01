Turismo: bresciana Monte Isola candidata a ‘European Best Destination’ (2)

(AdnKronos) - "Dai laghi alle montagne - ha detto Magoni - la nostra regione è ricca di località meno conosciute, ma che sono veri e propri tesori artistici. Proprio per questo motivo abbiamo approvato il bando 'Viaggio #inLombardia', con una dotazione finanziaria di 880.000 euro, con l'obiettivo di promuovere e sostenere le località meno conosciute e, in generale, gli enti locali lombardi, al fine di valorizzare il potenziale di attrattività turistica della regione, sviluppare prodotti turistici esperienziali e rafforzare i flussi di visitatori sul territorio". La dotazione finanziaria complessiva è differenziata in due linee: linea borghi con 400.000 euro destinati a comuni lombardi con totale residenti inferiore o pari a 15.000 abitanti e linea aggregazioni con 480.000 euro destinati a partenariati composti da almeno 2 enti locali lombardi. Le domande potranno essere presentate, esclusivamente via pec all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it, a partire dal prossimo 4 febbraio sino al 25 febbraio 2019. "Una misura - ha concluso Lara Magoni - che dimostra la volontà di Regione Lombardia di esaltare località incredibili proprio come Monte Isola: il lavoro di squadra, la collaborazione sinergica tra enti, istituzioni e associazioni locali sarà l'arma vincente per rendere Monte Isola un volano eccezionale di turismo sul territorio".