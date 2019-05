Turismo: Centinaio, ‘Italia rieletta a consiglio esecutivo Unwto’

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Alla 64esima Commissione regionale Europa Unwto, l'Italia è stata rieletta nel Consiglio Esecutivo per il mandato 2019-2023. Siamo al centro delle strategie del turismo internazionale e questa è una ulteriore dimostrazione del fatto che stiamo lavorando nella giusta direzione". Così il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio. "Andiamo avanti con i nostri obiettivi, che sono innanzitutto nuove regole chiare per tutti, un nuovo modo di promuoversi e il binomio turismo-enogastronomia. Le prime sfide sono dietro l'angolo: il 2020 per lo Unwto sarà l'anno del turismo rurale e per l'Italia sarà anche l'anno Italia - Cina del turismo e della cultura. Due grandi appuntamenti in cui è nostro dovere arrivare preparati".