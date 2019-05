Turismo: Ciset, 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2018

Treviso, 9 mag. (AdnKronos) - 41,7 miliardi di euro spesi dai visitatori internazionali in Italia tra gennaio e dicembre 2018, a fronte di 39,1 miliardi nel 2017. In aumento anche i consumi dei viaggiatori italiani all'estero: 25,5 miliardi di euro nel 2018, contro 24,6 miliardi nell'anno precedente. Nel 2018, il saldo netto della bilancia dei pagamenti turistica in Italia rimane perciò positivo e pari a 16,2 miliardi di euro, in aumento rispetto a quello registrato nel 2017 (14,6 miliardi, +10,9%). Tale risultato è generato da una crescita significativa delle entrate internazionali per turismo (+6,5%), a fronte di una espansione più contenuta delle uscite internazionali (+3,8%). Questo è il quadro che è emerso dalla XIX Conferenza L'Italia e il turismo internazionale. Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel 2019, organizzata da Ciset, Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con la Banca d'Italia e svoltasi oggi a Treviso. Nella sua relazione introduttiva, Claudio Doria della Banca d'Italia ha evidenziato come nel 2018 le spese dei viaggiatori stranieri in Italia abbiano raggiunto i 41.712 mln di euro, con un aumento del 6,5% rispetto al 2017. L'andamento è risultato più dinamico rispetto a quello registrato nel triennio precedente (crescita media del +4,6%), sebbene lievemente più contenuto nel confronto con il 2017 (+7,7%). Andamenti positivi delle entrate turistiche sono stati registrati in tutte le macro-aree italiane di destinazione. La provincia italiana con il maggior afflusso di entrate valutarie turistiche dall'estero si è confermata Roma (7.214 mln), che ha segnato una crescita del 7,0%. Incrementi significativi hanno interessato anche le province di Venezia (+6,6%), Milano (+5,4%), Firenze (+3,4%) e Napoli (+4,5%).