Turismo: da regione Lombardia 2 mln per promuovere settore

Milano, 16 dic. (AdnKronos) - Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 'Programma di Promozione Turistica anno 2019'. "Il nostro obiettivo -ha spiegato l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, che ha proposto la delibera- è far diventare la Lombardia la prima meta turistica in Italia e per riuscirci è fondamentale valorizzare le bellezze paesaggistiche, culturali ed architettoniche della nostra regione. Un progetto di promozione che passa anche attraverso l'esaltazione dei piccoli borghi, che racchiudono tesori enogastronomici ed artistici esclusivi, e delle nostre montagne, luoghi dove poter trascorrere vacanze all'aria aperta e a contatto con la natura all'insegna del benessere e dello stare bene". Nel 2017, secondo l'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività di Polis Lombardia, le presenze turistiche in regione hanno raggiunto quota 39,3 milioni, mentre gli arrivi, ossia le visite in giornata senza pernottamento, sono state 16,5 milioni. L'incremento delle presenze turistiche è stato del 5,9% rispetto al 2016, mentre la crescita degli arrivi è stata del 7,4% rispetto al 2016. Tra le azioni previste dalla delibera ci sono la partecipazione a fiere di settore e manifestazioni turistiche, eventi di promozione e marketing territoriale, educational tour, workshop, iniziative di comunicazione specialistica e attività editoriali e co-marketing.