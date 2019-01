Turismo: GoEuro, per 2019 più prenotate Parigi, Monaco e Vienna

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Le vacanze di Natale sono appena finite, ma c'è chi sta già pensando a dove andare nel 2019. Durante le festività natalizie, molti hanno giocato d'anticipo prenotando i prossimi viaggi. Ma quali sono le mete preferite dagli italiani e dagli stranieri per il 2019? GoEuro, una delle piattaforme leader in Europa per la prenotazione online di treni, autobus e voli, rivela le destinazioni più prenotate tramite sito e app durante il periodo natalizio e più precisamente dal 24 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019, per viaggi fino alla fine dell'anno. Per stilare la classifica, GoEuro ha analizzato i dati interni relativi alle prenotazioni effettuate in Italia e in Europa. Tra le mete più prenotate dagli italiani, spiccano le grandi città europee, con qualche sorpresa. Se, infatti, il primo posto se lo aggiudica l'intramontabile Parigi (24,9%), meta vicina e affascinante in qualsiasi momento dell'anno, al secondo troviamo Monaco (17,2%): la regina della Baviera piace agli italiani perché facile da raggiungere, economica e ideale per una breve fuga nel weekend. Chiude il podio Vienna (11%) che, nominata 'città più vivibile al mondo' secondo il rapporto annuale dell'Economist Intelligence Unit (Eiu), punta tutto sul suo patrimonio culturale e artistico, da scoprire anche in un weekend (prenotando per tempo, sul sito di GoEuro si trovano voli convenienti, anche a poche decine di euro). Tra le destinazioni prescelte, anche Barcellona (9,7%), che mette d'accordo tutti grazie al suo clima mite e alla combinazione tra vita da spiaggia e attività in città. Segue quindi Zurigo (7,6%), che quest'anno festeggia il cinquecentenario della Riforma protestante in Svizzera, per il quale sono in programma numerosi eventi. Per raggiungerla, GoEuro propone numerose soluzioni: da Milano, ad esempio, si può scegliere tra aereo, treno o autobus, tutti diretti. La seconda metà della classifica comprende Berlino (7,5%), Madrid (6,7), Londra (6%) e Innsbruck (4,9%), raggiungibile dall'Italia in treno e autobus. Chiude la top 10 Amsterdam (4,5%). Guardando alle città italiane, le più prenotate dagli stranieri durante le feste di Natale per i viaggi nel 2019 sono state Milano (33,2%) e Roma (31,7%), che insieme costituiscono più della metà del totale delle prenotazioni. Segue Venezia (16,2%), che con il suo fascino senza tempo rappresenta la meta ideale per un breve soggiorno, magari in occasione del magico Carnevale. Completano la classifica Firenze (4,7%), Bologna e Napoli a pari merito (3,3%), Torino (2,9%), Verona (2,6%), Bolzano (1,1%) e Genova (0,9%). Le città italiane sono le mete preferite soprattutto dai turisti dei paesi confinanti: Francia e Germania si spartiscono circa la metà delle prenotazioni, rispettivamente con il 27 e il 23,5%. Seguono Spagna (12,1%), Austria (11,9%) e Svizzera (11,8%).