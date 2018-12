Turismo: Gruppo Zaia, proroga Bolkestein, la Lega unica a dare voce ai balneari

Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - ?La Lega è da sempre vicina alle categorie produttive e agli imprenditori del turismo, grande risorsa del nostro territorio. Per questo motivo vogliamo ringraziare i parlamentari della Lega che per primi si sono interessati alla questione fino, come ovvio, al Ministro Centinaio per il grande risultato ottenuto sulla Bolkestein? Lo afferma il Consigliere regionale veneto del Gruppo Zaia Presidente, e già Sindaco di Jesolo, Francesco Calzavara. ?Era una priorità su cui il ministro si è battuto ed ha messo la faccia in prima persona. Oggi la Lega ha portato a casa la prima vittoria: in attesa del via libera definitivo, è stata infatti raggiunta in Senato l'intesa che consente per i prossimi 15 anni di prorogare l'esclusione della direttiva Bolkestein al comparto balneare. Per l'ennesima volta - conclude con soddisfazione Calzavara - la Lega si dimostra l'unico partito a fianco di chi crea lavoro, e non sussidi. Noi siamo così, persone concrete che creano fatti e non illusioni?.