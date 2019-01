Turismo: in Italia il mercato travel online cresce dell’8%, vale 14,2 mld

Milano, 25 gen. (Labitalia) - Nel 2018, il mercato dei viaggi in Italia - che comprende sia gli acquisti degli italiani nel nostro Paese o all'estero, sia quelli dei turisti stranieri in Italia - vale 58,3 miliardi di euro, con un incremento del 2% rispetto al 2017. Una crescita generata principalmente dalla componente digitale che, con un valore complessivo di quasi 14,2 miliardi di euro, fa segnare un aumento dell'8% rispetto a dodici mesi fa, mentre la componente tradizionale cresce dell'1% e raggiunge quota 44,1 miliardi. L'export turistico, cioè la spesa dei turisti stranieri nel nostro Paese, sfiora i 22 miliardi di euro (+5%). Questi alcuni dei dati presentati a Milano presso il campus Bovisa durante la settima edizione dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano. Una ricerca volta a delineare l'impatto e le principali tendenze del digitale sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta di servizi turistici. Segmentando la spesa digitale (vale a dire il transato generato online per l'acquisto tramite eCommerce di un prodotto in ambito turismo) nei tre prodotti oggetto di indagine, ossia strutture ricettive, trasporti e pacchetti viaggio, i trasporti si confermano la categoria principale (61%), seguiti da alloggi (29%) e pacchetti (10%). Relativamente a strumenti e canali di vendita, il canale diretto online rappresenta ancora il 71% del mercato (soprattutto per la forte incidenza delle prenotazioni dirette nei trasporti), ma aumenta l'incidenza del transato derivante dai canali indiretti: la quota di mercato delle Ota (Online Travel Agency) e dei vari siti aggregatori è pari al 29% (in crescita del 14% rispetto al 2017). Entrando nel dettaglio di strumenti e canali di vendita da cui provengono le prenotazioni, quelle da mobile rappresentano il 18% delle transazioni digitali (erano appena il 3% solo 4 anni fa, nel 2014) facendo registrare una crescita del 46% rispetto al 2017. Lo smartphone è utilizzato dalla grande maggioranza dei turisti soprattutto per la ricerca di informazioni (83% del campione per vacanze 'brevi' - fino a 3 notti - e 89% nelle 'lunghe'), ma anche per il pagamento (17% e 20% rispettivamente per vacanza breve e lunga).