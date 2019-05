Uber: Ginsberg, ‘non guardare a perdite, farà bene come Amazon’

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Uber è la principale società di ridesharing al mondo. Nonostante abbia avuto qualche anno difficile e problemi di reputazione, ora, con un cambio ai vertici e una struttura di governance rigorosa, sembra aver voltato pagina e potrebbe seguire lo stesso percorso di Amazon". È quanto ha dichiarato Anthony Ginsberg, Fondatore e Direttore Generale di Gins Global Index Funds a Financialounge in merito alla quotazione a Wall Street di Uber fissata a 45 dollari per azione. "La partnership con McDonald's e il fatto che la sua controllata Uber Eats abbia una quota di mercato del 25,2% negli Usa tra le piattaforme per la consegna di cibo mostrano che l'azienda ha grandi progetti di sviluppo". Nonostante Uber abbia chiuso il bilancio 2018 con una perdita operativa di 1,8 miliardi per Ginsberg "Uber segue la strada tracciata da Amazon: a quest'ultima sono occorsi più di 14 anni, esattamente 58 trimestri dopo l'Ipo del maggio 1997, per arrivare ?complessivamente? allo stesso ammontare di profitti registrati nel primo trimestre 2019.Per diversi anni dopo essersi quotata, infatti, Amazon ha continuato sistematicamente a perdere denaro". "Quando aziende tecnologiche così rivoluzionarie si espandono su scala mondiale, aumenta l'esborso di capitale in ragione della costruzione dell'infrastruttura e della distribuzione. In questa fase il dato interessante da analizzare non è quello dei profitti complessivi, quanto piuttosto il margine di profitto tipicamente guadagnato su ciascuna corsa effettuata. Alla fine è la scalabilità a livello mondiale di queste corse tipo che assicurerà ad Uber un successo nel lungo termine", ha concluso il Fondatore e Direttore Generale di Gins Global Index Funds.