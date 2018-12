Ucina: assemblea il 19/12, focus su rotta industria nautica

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - Si terrà dopodomani a Roma presso la Pinacoteca del Tesoriere di Palazzo Patrizi, l'assemblea generale dei soci di Ucina Confindustria Nautica, che vedrà riuniti gli imprenditori della nautica da diporto per una giornata di lavori, di confronto e di aggiornamento sul settore. Primo appuntamento, al mattino, con la sessione privata dell'Assemblea. Alle 14.30, la giornata proseguirà con l'Assemblea pubblica organizzata in una tavola rotonda dal titolo ?Competere con il mondo, confrontarsi con l'Italia. L'industria nautica traccia la rotta?. L'andamento del fatturato globale del settore ha registrato negli ultimi anni una ripresa significativa e consolidata che, partendo dai minimi del 2013, ha registrato in soli 4 anni un incremento del 60% (nel 2017 il fatturato globale è stato pari a 3,88 miliardi di euro, con un 12,8% in più rispetto al 2016), performance che forse nessun altro settore industriale in Italia ha saputo generare. Anche il Salone Nautico, organizzato da Ucina Confindustria Nautica a Genova, per l'edizione 2018 ha registrato numeri di assoluto rilievo con 174.610 visitatori (il 16% in più rispetto allo scorso anno), 951 brand esposti e oltre 1.100 imbarcazioni. Si tratta ora di mantenere stabile per il futuro questo trend positivo, fornendo alle imprese le migliori condizioni per operare. La tavola rotonda organizzata a Roma da UCINA intende fornire alle aziende e agli operatori del settore un focus sullo scenario economico, politico e industriale per comprendere dove sta andando l'industria della nautica da diporto.