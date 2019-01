Udc: Cesa, Italia disorientata, contro populismi servono nuovi politici

Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "L'Italia oggi è un Paese disorientato. Il populismo, l'idea che si possa fare a meno dell'Europa, della reputazione internazionale, della credibilità dei mercati, l'idea che si possa aumentare il debito pubblico a dismisura per un po' di assistenzialismo anziché creare occasioni di lavoro, partendo dal Sud e dalle aree svantaggiate come le isole, è una scelta sbagliata, drammatica e senza ritorno". Lo ha detto il segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa inaugurando oggi pomeriggio, a Palermo, la Scuola di formazione politica del partito, in occasione dei 100 anni dall'appello ai Liberi e forti di Don Sturzo. "In questo contesto scorciatoie non ce ne sono - ha aggiunto - se vogliamo cambiare il destino del Paese dobbiamo ripartire da una nuova generazione di politici. L'unica strada è la formazione. Solo attraverso la riscoperta del valore della politica, i giovani possono far voltare pagina alla nostra Italia. Il populismo non è la risposta. Dobbiamo andare oltre e farlo con una generazione di uomini e donne politici di nuovi 'liberi e forti' e consapevoli".