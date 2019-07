Ue: Beghin (M5S), ‘Farage poco informato, con Conte stop servilismo’

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - "Farage sostiene che Conte non fa gli interessi dell'Italia? Farage ha passato troppo tempo in Gran Bretagna a occuparsi del lungo e ancora incerto processo della Brexit, e forse è poco informato su quanto stia facendo il premier italiano per il nostro Paese. Conte è il leader che l'Italia meritava dopo tanti anni di servilismo". Così, in una nota, la capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo Tiziana Beghin replica al numero uno del Brexit Party. "Noi vogliamo cambiare l'Europa per far contare di più l'Italia, per far esportare di più le nostre imprese, per usare tutti i fondi europei messi a disposizione di cittadini e associazioni. Su questo a Bruxelles c'è finalmente un governo che si fa rispettare e che non fa, come avveniva in passato, da passacarte. Appena sarà concluso il processo della Brexit consigliamo a Farage una vacanza in Italia così si renderà conto di persona di quanto sia amato il nostro presidente del Consiglio?, conclude Beghin.