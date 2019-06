Ue: Centinaio, ‘Giorgetti commissario sarebbe ottimo risultato per Paese’**

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Giancarlo è una risorsa per l'Italia indipendentemente dal fatto che sia un esponente della Lega. La sua competenza, la sua serietà e la sua professionalità sono riconosciute da tutti, in modo trasversale. Se andasse in Europa sarebbe un ottimo risultato per il nostro Paese". Lo dice il ministro dell'agricoltura, Gianmarco Centinaio, a 'Circo Massimo', su Radio Capital, parlando di Giorgetti. "Ma è altrettanto normale che ci sarebbe una forte risorsa in meno all'interno del governo e a quel punto bisognerebbe trovare non qualcuno che lo sostituisca, che per me è una mission impossible, ma che faccia almeno la metà di quello che fa lui", conclude Centinaio.