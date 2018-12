Ue: Cia, sfruttare ultimi mesi legislatura per migliorare nuova Pac (2)

(AdnKronos) - Secondo il presidente Cia, ?far ripartire dall'inizio la discussione e il dibattito sulla riforma potrebbe favorire la diffusione di atteggiamenti e sentimenti contrari a tale politica, con il rischio che si sottovaluti il ruolo dell'agricoltura e l'importanza della Pac, quale elemento di coesione dell'Ue?. Per questi motivi, conclude la lettera, ?chiediamo ai rappresentanti del Parlamento europeo un forte impegno per migliorare le proposte legislative, ma anche di operare con la massima tempestività per giungere in questa legislazione ad atti concreti, che possano almeno rappresentare una solida base per il lavoro del prossimo Parlamento e della prossima Commissione, senza dover ripartire da zero?.