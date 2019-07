Ue: Conte, ‘per nomine non prevalga un asse su un altro’

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - "In partenza per Bruxelles per un'altra intensa giornata insieme ai leader europei, in cui proveremo a disegnare e a costruire l'Europa dei prossimi anni. Come ho fatto fino ad oggi, e ancora di più nelle ultime ore, darò il mio convinto contributo affinché tra le famiglie europee non primeggi né, soprattutto, si imponga un asse su un altro, ma si trovi il giusto equilibrio sulla base di criteri di scelta delle persone ben bilanciati". Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'imminenza della nuova riunione tra i capi di Stato e di governo dell'Ue per le nomine ai vertici degli organismi comunitari.