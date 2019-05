Ue: Conte sente Merkel, su nomine per ora si discute solo metodo

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto questo pomeriggio una telefonata con la Cancelliera Merkel per un aggiornamento anche in vista del vertice informale di domani a Bruxelles. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il premier Conte e la Cancelliera Merkel hanno avuto uno scambio di opinioni e valutazioni sull'andamento delle elezioni in tutta Europa e hanno cominciato ad affrontare il tema delle nomine ai vertici delle istituzioni europee in merito al quale si è convenuto che in questa prima fase ci si limiterà a discutere circa le questioni di metodo.