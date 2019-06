Ue: Di Maio, ‘commissario italiano? sia legato ad impresa o economia’

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Io credo che il Commissario Europeo italiano debba essere un ministro legato alle imprese, o in qualche modo all'industria o all'economia". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, tracciando il profilo del possibile commissario Ue italiano. "Io penso ad una persona che ci metta testa e cuore: competenza ma anche che gli batta una cuore perché altrimenti se fai solo il tecnico alla fine finisci per mandare in mezzo alla strada tanta gente", sottolinea Di Maio. "Giancarlo Giorgetti non ci ha mai detto nulla", sottolinea il vicepremier in merito alla possibilità che il sottosegretario a Palazzo Chigi possa essere candidato ad un incarico alla Commissione Ue.