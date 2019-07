Ue: Fico, ‘contenuti al di là dei nomi, ora voltare pagina’**

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Ha preso il via la nuova legislatura europea. In questi minuti è stato eletto il nuovo presidente dell'Europarlamento David Sassoli, a cui auguro buon lavoro. Allo stesso tempo in questi giorni è stato raggiunto l'accordo all'interno del Consiglio europeo per le altre nomine nei ruoli chiave dell'Unione europea". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook. "Sono convinto - prosegue - che al di là dei nomi sia necessario che l'Europa lavori sui contenuti. La qualità del lavoro che faranno Parlamento, Consiglio e Commissione sarà fondamentale, ed è necessario che si mettano al centro i cittadini europei. Voltare pagina rispetto all'era dell'austerità è una vera e propria necessità. Mi auguro che tutte le famiglie politiche avranno la capacità di interpretarla al meglio, perché questa legislatura europea è decisiva per il futuro stesso dell'Unione. Mettere al centro lotta alle povertà, inclusione e solidarietà deve essere una priorità", conclude Fico.