Ue: Fico, ‘politica estera comune e solo un seggio in Onu’

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Non c'è dubbio che il passaggio sull'Europa è quello che anch'io affermo da tempo, lo condivido. L'Europa deve avere una politica estera comune, è molto importante che la abbia. Auspicherei che l'Europa abbia solo un seggio nell'Onu, in modo che abbia una sola voce sulla politica estera, ed inoltre che cambi il sistema di maggioranza in modo che nessuno possa mettere il veto". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico commentando le parole del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "Ci vuole una maggiore integrazione tra i Paesi europei e l'Europa deve essere un equilibratore sociale e di pace" ha concluso Fico.