Ue: fonti Chigi, legittimo Salvini su Timmermans, ma Conte ha mani libere

Bruxelles, 30 giu. (AdnKronos) - La Lega ha espresso una posizione politica contraria a Frans Timmermans come possibile presidente della Commissione Europea, un giudizio politico legittimo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte conosce, ma la sintesi politica la fa il premier, che siede nel Consiglio Europeo e che a Bruxelles ha "le mani libere". Lo fanno sapere fonti di palazzo Chigi, precisando che tra Salvini e Conte non ci sarebbe alcuna tensione sulla questione. Il Movimento Cinque Stelle non si è espresso ufficialmente su Timmermans, ma il giudizio potrebbe essere meno tranchant di quello del partito di Matteo Salvini, anche perché il laburista olandese ha il salario minimo in tutti gli Stati Ue nel suo programma. Conte, che non risponde ad una famiglia politica, è pronto a valutare un'eventuale nomina di Timmermans, anche se al momento le quotazioni del laburista olandese come successore di Jean-Claude Juncker sembrano in ribasso, dopo che diversi leader del Ppe si sono espressi contro lo schema delineato ad Osaka, in Giappone, da Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mark Rutte e Pedro Sanchez. La valutazione del presidente del Consiglio sulle nomine sarà basata non tanto sul singolo nome, ma, come ha detto lo stesso Conte entrando, sull'equilibrio complessivo del 'pacchetto' delle nomine, sulle quali il premier avrebbe un atteggiamento improntato al dialogo. Durante un giro di tavolo nel corso del Consiglio, un leader politico, con ogni probabilità il presidente francese Emmanuel Macron, avrebbe invitato a scegliere il presidente della Commissione tra Frans Timmermans, Margrethe Vestager e Michel Barnier.