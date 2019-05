Ue: Furlan, ‘recuperare diritti di umanità partendo da ultimi’ (2)

(AdnKronos) - Questo significa, rileva il leader della Cisl, "cambiare le regole per costruire una Europa solidale che investa di più sulla conoscenza e sugli strumenti di giustizia e di equità per rendere più sostenibile lo sviluppo. Bisogna rivedere lo statuto economico europeo, puntare sugli euro bond e sulla costruzione di un ministero del tesoro europeo che abbia anche la capacità impositiva per omogeneizzare il sistema fiscale e creare occasioni di investimenti produttivi. Bisogna costruire anche una contrattazione europea per coniugare il tema dell'economia con quello dei diritti delle persone". Di questo, sottolinea, "parleremo nel Congresso della Ces il sindacato europeo a Vienna nei prossimi giorni. È necessario recuperare i diritti di umanità, partendo dagli ultimi, dai più deboli, dalle periferie esistenziali delle nostre città. Non ci sono cittadini di seconda classe, come ha detto giustamente oggi Papa Francesco. Noi condividiamo il messaggio di fratellanza e di integrazione del Pontefice".