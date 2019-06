Ue: Giorgetti, si lavora ad altre soluzioni, escludo che sarò commissario’

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Io non sono interessato a fare il commissario europeo, probabilmente non sono neppure adatto a farlo, ringrazio tutti gli attestati di stima che sono sempre i benvenuti ma credo che il governo si stia orientando ad altre soluzioni che non coinvolgono il sottoscritto". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su SkyTg24. "Escludo che vada in Europa", ha quindi ribadito l'esponente dell'esecutivo.