Ue: Mattarella, ‘ideale risorgimentale europeo Cattaneo esempio attuale’ (2)

(AdnKronos) - "Tra gli uomini del Risorgimento -prosegue Mattarella- Cattaneo è convinto sostenitore del federalismo repubblicano. La sua coerenza lo ha portato a rinunce dolorose e scelte radicali: non si è però sottratto all'impegno comune quando era in gioco la prospettiva dell'unificazione italiana. L'ordinamento federalista costituiva per Cattaneo la sintesi migliore, la più avanzata, tra la libertà economica e sociale e la costruzione di uno Stato finalmente unitario, capace di raccogliere e rappresentare la grande ricchezza culturale e civile che aveva le sue radici storiche nei comuni". "La vera libertà -inscindibile con l'ideale repubblicano- era per Cattaneo conclude il Capo dello Stato- condizione di pace e prosperità. Ma la garanzia della pace aveva bisogno di un respiro più ampio delle singole nazioni".