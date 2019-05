Ue: Mattarella, ‘rilanciare Europa libertà contro Europa prevaricazione'(2)

(AdnKronos) - "Un sentimento -ha proseguito Mattarella- che è anche un monito per le generazioni che si susseguono. Un monito a non cadere più negli errori della guerra, a rispondere alle sfide del nostro tempo rilanciando il progetto di cooperazione europea, rinsaldando il legame fra i nostri popoli e i nostri Paesi, unico antidoto al ripetersi di conflitti fratricidi". "Quella che avete contribuito a costruire è un'Europa finalmente democratica e pacifica, nella quale ogni cittadino può dispiegare la propria azione con libertà. Un'Europa ancora in cammino, che non deve mai rinunciare a divenire più inclusiva e giusta, ma anche un'Europa che è e rimane -come il Presidente Duda e io, insieme ad altri 19 Capi di Stato dell'Unione, abbiamo recentemente ricordato, invitando i cittadini europei a partecipare al voto - 'la migliore idea che abbiamo mai avuto'. Montecassino, e tutti i luoghi nei quali si è combattuto per la libertà, sono memoria e riferimento presente e futuro -ha concluso il Capo dello Stato- per la pace e la prosperità di domani".