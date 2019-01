Ue: Mattarella, ‘suo contributo indispensabile per intera comunità umana’**

Matera, 19 gen. (AdnKronos) - "Pur nelle sue specifiche e importanti diversità, il nostro Continente è stato capace di dare al mondo un grande patrimonio condiviso di civiltà e di risorse, tanto da far risultare nella storia ?e tuttora- indispensabile il suo contributo protagonista per il futuro stesso della intera comunità umana". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per Matera capitale della cultura europea.