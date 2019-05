Ue: Salvini, ‘superare vincoli vecchi che bloccano la crescita**

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Bisogna investire in lavoro, taglio della burocrazia, detassazione. Stiamo lavorando come matti per crescere e investire nel taglio delle tasse, non nell'aumento delle tasse". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. "Rispettosamente, senza fare casini, senza picchiare i pugni sui tavoli come diceva Renzi... Dobbiamo costruire un'Europa come comunità di uomini e popoli che mettono al centro il lavoro, il benessere la crescita, rivedendo dei vincoli e delle regole vecchie che bloccano la possibilità di crescere".