Ue: Tria, con rallentamento economia rilanciare progetto europeo

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "In questi pochi mesi il forte rallentamento dell'economia, non solo in Italia ma in tutta Europa, ha evidenziato la necessità di rilanciare un progetto europeo che risponda alle sfide della globalizzazione". A sottolinearlo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel suo intervento al II° Economic Forum Medef-Confindustria, che si è svolto oggi a Versailles. "Non possiamo più pensare- sottolinea Tria - ad una Europa che si guarda solo dentro, che si focalizza solo sulla sua architettura istituzionale e regolamentare. E' una ricetta che non funziona più, da tempo, e spiega la diffusa insoddisfazione di molti cittadini verso un'Europa che non sembra quasi più in grado di fornire i beni pubblici, sicurezza, lavoro, benessere, che da essa si aspettano". Per il ministro dell'Economia, "e' giunto dunque il tempo, a mio parere, di tornare alle origini, di tornare a pensare al perché stiamo insieme, e magari di dare a questo perché un nuovo impulso per consentire all'Unione Europea di stare al passo con il resto del mondo".