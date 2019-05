Ue: Tria, ‘su budget eurozona meccanismo bloccato, va superato’

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - In Europa, in particolare per quanto riguarda il budget dell'Eurozona, "il meccanismo è bloccato e dobbiamo superarlo per il bene dell'Europa". A sostenerlo, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Da un anno - sottolinea Tria - stiamo parlando di budget dell'Eurozona sostenuto fortemente dalla Francia, un po' meno fortemente sostenuto dalla Germania, a cui noi teniamo anche noi e dalla Spagna. Questa cosa va avanti da un anno. La discussione è: si può usare per la stabilizzazione del ciclo? no perché gli olandesi si oppongono. Quindi convergenza e competitività e andiamo avanti. Le regole chi può usufruirle. Stiamo parlando di 17 miliardi di euro per 7 anni e per 19 Paesi. Stiamo parlando di niente: questo - rileva il ministro - è il problema europeo che non è creato dall'Italia o dalla Lega da qualche altro sovranista o dalla Francia. C'è un meccanismo bloccato e dobbiamo superarlo per il bene dell'Europa. E' la vera questione che conta. Non è l'alleanza tra governo italiano o qualche altro ma la capacità di sbloccare questa situazione".