Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Credo che il Fiscal Compact vada superato perché è strutturalmente deflattivo". Lo sottolinea il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Canova Club a Roma osservando come peraltro in Ue si fa una "competizione fiscale aggressiva" come un tempo si faceva la competizione con le svalutazioni competitive . "Ma le cose stanno venendo al pettine" conclude.