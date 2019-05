Ue: vendite al dettaglio Eurozona invariate in marzo

Bruxelles, 6 mag. - (AdnKronos) - A marzo nell'Eurozona le vendite al dettaglio in volume sono rimaste invariate rispetto a febbraio, registrando un aumento dell'1,9% rispetto a marzo 2018. Lo comunica Eurostat. I dati sono superiori al consensus, la media delle previsioni degli analisti. Nell'Ue a 28 le vendite al dettaglio in marzo sono salite dello 0,3% congiunturale e del 2,9% tendenziale. Nell'Eurozona rispetto a marzo 2018 sono aumentate del 3% le vendite di prodotti non alimentari, dell'1,4% quelle di carburanti per veicoli e dello 0,7% cibo, alcolici e tabacchi. Su base annua, i maggiori incrementi delle vendite si sono registrati in Irlanda (+10,8%), Romania (+9,3%), Croazia e Lussemburgo (+8,6% entrambi); sono invece calate anno su anno in Slovacchia (-2%), Austria (-1%) e Belgio (-0,9%).