Unilever: Fai, bene convocazione Reg. Veneto il 14, azienda riveda scelte

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - La Regione Veneto ha deciso di convocare le parti sociali coinvolte nella crisi occupazionale della Unilever di Sanguinetto (Verona) per la mattina del prossimo 14 giugno. A renderlo noto è la Fai Cisl. L'incontro scaturisce sulla base dell'annuncio, da parte della multinazionale, delle procedure di licenziamento per 76 lavoratori dello stabilimento veronese a seguito del previsto trasferimento della produzione del dado Knorr in Portogallo. La convocazione avviene dopo lo sciopero e le proteste che nella giornata di ieri hanno caratterizzato l'azione dei sindacati di categoria di Cgil Cisl e Uil. Le parti si riuniranno presso l'unità di crisi dell'assessorato al lavoro della Regione, che da diversi anni gestisce i casi di crisi occupazionale regionali. "Valutiamo come utile e tempestiva questa convocazione da parte dell'unità di crisi della Regione Veneto che permette senza dilazioni di affrontare il dramma occupazionale determinato dalle scelte di Unilever", sottolinea Roberto Benaglia, il segretario nazionale della Fai Cisl.