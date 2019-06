Unilever: Fai, bene convocazione Reg. Veneto il 14, azienda riveda scelte (2)

(AdnKronos) - Si tratta, spiega ancora Benaglia, "di una vertenza occupazionale nata in modo sbagliato, sia perché tradisce gli impegni e I sacrifici che i lavoratori e il sindacato hanno negoziato lo scorso anno, sia perché mette a rischio oggi 76 lavoratori e domani il restante centinaio". "Chiediamo da subito alla multinazionale Unilever - sottolinea - di sedersi al tavolo con un atteggiamento responsabile e attivo, ridiscutendo le scelte annunciate e dimostrando con fatti e proposte di avere a cuore la sorte di tutti i lavoratori e dello stabilimento". I sindacati veronesi, conclude, "si sederanno al tavolo per un confronto attivo, ma lavoratori e stabilimenti del settore alimentare italiano non possono diventare strumenti ?usa e getta'. Il quadro del Paese ci impone di fare di tutto per provare a salvare ogni posto di lavoro".