Università: seimila studenti a Open Day Milano-Bicocca

Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Circa seimila studenti delle scuole superiori hanno partecipato stamattina all'Open Day dell'Università di Milano-Bicocca. Anche quest'anno l'appuntamento con la presentazione dei corsi di laurea e laurea magistrale ha registrato numeri in crescita: 20% di presenze in più rispetto ai 5000 che si sono prenotati online sul sito dell'università. Gli studenti si sono divisi tra le presentazioni dei corsi di studio delle sette aree disciplinari, e qualcuno ha seguito più di una presentazione. Tra le attività in programma oggi, anche i Lab'ò, workshop di orientamento alla scelta del percorso di studio ideati dai pedagogisti del Dipartimento di Scienze umane per la Formazione 'Riccardo Massa', che attraverso giochi di ruolo e linguaggi espressivi aiutano a sviluppare autonomia e consapevolezza di scelta. Alla giornata hanno preso parte anche i genitori degli studenti, per i quali sono stati organizzati specifici laboratori, per riflettere insieme su come accompagnare le scelte di studio dei propri figli. L'Open Day di oggi apre il calendario di iniziative di orientamento dell'Università di Milano-Bicocca per il 2019.