Vacanze: Facile.it, erogati prestiti per oltre 72mln in 5 mesi

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Nei soli primi 5 mesi del 2019 sono stati erogati oltre 72 milioni di euro in prestiti personali destinati a coprire le spese legate alle vacanze. E' la stima di Facile.it e Prestiti.it al termine di una indagine, compiuta su un campione di oltre 95.000 domande di finanziamento presentate dal 1° gennaio al 31 maggio attraverso i due portali. Cresce del 30% la domanda per importi intorno ai 5 mila euro ma il 70% delle richieste , +10% sullo stesso periodo del 2018, oscilla tra i 2 e 5 mila euro mentre il peso percentuale di coloro che hanno cercato di ottenere più di 10.000 euro per pagare le vacanze è passato dal 22% al 17% del totale. Un altro dato significativo è quello relativo al calo degli importi medi richiesti, i piani di ammortamento si sono allungati, passando da 45 a 51 rate (vale a dire poco più di 4 anni).