Vaccini: Anzaldi, ‘no conferenza stampa no vax alla Camera’

Roma, 22 gen. . (AdnKronos) - "E' gravissimo che la Camera dei deputati diventi teatro di una conferenza stampa di un'associazione contro i vaccini come il Corvelva. Chi ha dato l'autorizzazione? Perché la sede istituzionale del Parlamento viene utilizzata per un evento del genere? Che c'entra il Corvelva con il Parlamento? Il presidente Fico intervenga al più presto, blocchi questa vergogna prima che ai cittadini arrivi un messaggio sbagliato e fuorviante proprio da una sede ufficiale su una questione che riguarda la salute di tutti, in particolare dei più deboli". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. "Il Corvelva, comitato contro l'obbligo vaccinale, ha convocato -prosegue Anzaldi- una conferenza stampa per giovedì 24 gennaio presso la Camera dei deputati, a quanto pare su richiesta della deputata M5S Sara Cunial, che in campagna elettorale era stata sospesa per aver definito i vaccini un 'genocidio' e poi riammessa. Ora la deputata Cunial, premiata dal Movimento 5 stelle con seggio blindato per la sua propaganda anti vaccini, porta i no-vax addirittura in Parlamento. La Camera non può diventare palcoscenico della propaganda contro i vaccini".