Vaccini: Camera, conferenza no vax non in sala rappresentanza

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "In riferimento alla conferenza stampa sull'obbligo vaccinale convocata per giovedì 24, su richiesta della deputata Sara Cunial, precisiamo che questo evento non si svolgerà in una sala di rappresentanza della Camera ma all'interno della sala stampa". Si legge in una nota l'Ufficio stampa della Camera dei deputati. "L'uso della sala per le conferenze stampa di Montecitorio viene concesso secondo disponibilità sulla base della semplice richiesta dei singoli parlamentari. Né gli Uffici della Camera né la Presidenza possono esprimere valutazioni sul merito della conferenza medesima, che rimane pienamente nella responsabilità del parlamentare che la organizza".