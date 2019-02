Varese: abusava della figlia con disturbi psichiatrici, arrestato

Milano, 16 feb. (AdnKronos) - E' stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Varese un uomo di 80 anni che da anni abusava sessualmente della figlia con disturbi psichiatrici, oggi 43enne. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale del Riesame di Milano. L'arresto arriva dopo un'articolata indagine della Procura di Busto Arsizio seguita al tentato suicidio della donna, poi ricoverata in psichiatria: nel corso dei colloqui con gli psicologi la donna è riuscita ad accennare agli abusi subiti dal padre da lungo tempo. Anche in ospedale, il personale aveva notato atteggiamenti "poco consoni" rispetto alle consuete esternazioni di affetto da parte di un genitore, tanto da "invitarlo più volte a mantenere comportamenti più adeguati a un luogo come un ospedale". Tutto il quadro indiziario trovava triste conferma nelle intercettazioni telefoniche e ambientali: l'audio e le immagini registrate hanno evidenziato che l'uomo tormentava la figlia, chiedeva insistentemente la promessa di rapporti sessuali non appena dimessa dall'ospedale, in cambio di sigarette, dolci e altri beni di prima necessità, fino a minacciarla di non recarsi più a farle visita. L'uomo è stato condotto in carcere a Busto Arsizio.