Varese: De Corato, ‘inasprire condanne per chi rapina anziani’

Milano, 15 feb. (AdnKronos) - L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha espresso il plauso "alla Polizia di Stato" per l'arresto a Gallarate, in provincia di Varese di un rapinatore seriale di donne anziane. "I reati perpetrati nei confronti delle persone anziane - ha aggiunto - sono i più vili. I traumi, ancor più in questi casi, si trascinano dopo il reato subìto ed molto difficile dimenticare". Le Polizie locali e le amministrazioni lombarde "devono adoperarsi per prevenire i reati contro le persone anziane, mettendole in guardia attraverso specifici corsi o con delle giornate dedicate. Quello che nella vicenda di Gallarate sconcerta è la violenza usata nei confronti di degli anziani. È necessario inasprire le pene per chi si macchia di questo odioso reato". Regione Lombardia, "ed in particolare l'assessorato che ho l'onore di guidare - ha concluso De Corato - ha stanziato 270.000 euro, nel triennio 2019 - 2021, per finanziare iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe ai danni della popolazione anziana. Inoltre valuterò, tramite l'associazione degli psicologi, progetti per accompagnare e riabilitare emotivamente gli anziani vittime di rapina o truffa".