Varese: nascondono 2 chili di hashish in auto, due arresti

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Arrestati due cittadini stranieri per spaccio di stupefacenti e sequestrati due chili di hashish. E' il bilancio di un controllo messo a segno il 30 maggio scorso da due pattuglie della polizia Stradale di Busto Arsizio -Olgiate Olona, che hanno controllato una Bmw 320, con a bordo due uomini, alla barriera di Gallarate Nord dell'autostrada A8 direzione Varese. La perquisizione del veicolo ha permesso di trovare, nascosti sotto il sedile del conducente, quattro involucri contenenti hashish per un peso complessivo di oltre due chili. Entrambe i soggetti, G.A di 30 anni e A.S.E di 21, di nazionalità marocchina, residenti in provincia di Milano, sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e su disposizione del magistrato sono stati portati nella casa circondariale di Busto Arsizio in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.